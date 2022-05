Napoli su Arnautovic, Mihajlovic ammette: "Ha fatto 14 gol, potrebbe anche partire"

Marko Arnautovic, grande protagonista in questa stagione con la maglia del Bologna, è stato accostato al Napoli, potrebbe essere l'attaccante ideale

Marko Arnautovic, grande protagonista in questa stagione con la maglia del Bologna, è stato accostato al Napoli, potrebbe essere l'attaccante ideale come alternativa al titolare.

Intervenuto nell'ultima conferenza stampa della stagione, alla vigilia della gara contro il Genoa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic risposto a chi gli chiedeva del possibile addio: "Non lo so, sicuramente ha fatto 14 gol, potrebbe anche essere vero ma non lo so. Sicuramente è un giocatore importante per noi".