Napoli su Bakayoko, ma la Juventus ci ripensa perché Locatelli non si sblocca

Manuel Locatelli insieme a Miralem Pjanic: è questo il piano della Juventus per il proprio centrocampo, secondo quanto riferito da Tuttosport. Per quanto riguarda il centrocampista del Sassuolo, i due club sono in autentica pausa da riflessione: si cerca un punto di incontro e si punta sulla volontà del giocatore di vestire il bianconero, ma intanto la Vecchia Signora cerca alternative.

SU BAKAYOKO - L’ultimo nome segnalato in ordine di tempo è quello di Aurelien Tchouameni, 21enne del Monaco: c’è stato un contatto, il club monegasco non ha chiuso le porte alla cessione ma ha anche una valutazione piuttosto alta. Incedibile Bruno Guimaraes per il Lione, l’alternativa last minute potrebbe portare a Tiemoué Bakayoko, ex Napoli già seguito dal Milan (altra sua squadra del passato), con la speranza che il Chelsea apra al prestito.