Napoli su Baldanzi, ma ci pensa anche il Milan: oggi sarà osservato speciale

Nell'Empoli l'osservato speciale è Baldanzi, centrocampista classe 2003: Maldini lo tiene d'occhio

"Noi alla Champions non pensiamo" assicura Pioli, che stasera in un San Siro sold out pretende (giustamente) i tre punti contro l’Empoli per dare continuità al colpaccio di Napoli e avvicinarsi alla prossima Champions (e ai suoi 50 milioni). "Il campionato è troppo importante, serve la giusta umiltà" ribadisce il tecnico, che infatti non andrà oltre qualche ritocco di formazione. Leao - conferma il Corriere della Sera - potrebbe partire dalla panchina: ieri s’è allenato a parte, ma non è a rischio per la Champions. Nell’Empoli l’osservato speciale è Baldanzi, centrocampista classe 2003: Maldini lo tiene d’occhio.