Napoli su Baldanzi? Pres. Empoli: "Tanti apprezzamenti, ma per ora resta"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi si gode l'ottimo percorso fatto fino a questo momento in campionato dalla squadra di Zanetti, ma parallelamente segue con interesse anche la crescita dei tanti talenti del settore giovanile. Il numero uno azzurro ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW di tre giovani in rampa di lancio prodotti sui campi del centro sportivo di Monteboro.

L'Empoli, oltre a Parisi e Vicario già nei radar delle big, sta mettendo in mostra tanti talenti in rampa di lancio: Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti...

"L’Empoli va avanti da quando ero bambino con i giovani. Ci sono delle annate in cui abbiamo prodotto di meno, mentre adesso siamo in una fase che ne abbiamo di più, ma è una conseguenza dello scudetto Primavera di 2 anni fa. Cito Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti, ma anche Belardinelli che sta facendo benissimo col SudTirol e Asllani che quest’anno penso farà 25 presenze all’Inter. La storia dice che quando ci sono le fasi finali Primavera si vanno a vedere squadre come Genoa ed Empoli. Penso a quando c’erano Perin, Skuhravy, Saponara, Tonelli, Angella… Tutta gente che poi ha fatto 200 presenze in Serie A, c’è continuità nel lavoro".