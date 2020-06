Napoli su Belotti, ds Torino: "Nessuno mi ha chiamato, ma è normale che interessi alle big"

Tra i nomi avanzati da radiomercato per l'eventuale sostituzione di Arkadiusz Milik è stato fatto anche quello del bomber del Torino Andrea Belotti. Ma Davide Vagnati, nuovo responsabile dell'area tecnica granata, getta comunque acqua sul fuoco di queste voci: "Belotti è un giocatore importante, anche se degli interessamenti leggo solo sui giornali; io non sono stato contattato da nessuno personalmente. Poi, visto lo spessore del giocatore dal punto di vista dei gol e dell'atteggiamento in campo, è normale che ci siano interessi. Però ripeto, non ho ricevuto nessuna chiamata", le sue parole a Sky Sport.