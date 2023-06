Napoli su Berardi, ma ci pensa anche la Lazio: prima offerta al Sassuolo

In casa Lazio continua a tenere banco il discorso mercato dopo la lista di rinforzi consegnata da Sarri a Lotito

In casa Lazio continua a tenere banco il discorso mercato dopo la lista di rinforzi consegnata da Sarri a Lotito in seguito alla conquista di un posto in Champions League: il presidente si è mosso in prima persona per Domenico Berardi, offrendo al Sassuolo 20 milioni più il cartellino di Cancellieri, informa il Messaggero. Sul calciatore però ci sono anche il Napoli e la Roma, che ieri ha incontrato i neroverdi anche per Frattesi.