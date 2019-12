Napoli su Berge, il Liverpool tenta il sorpasso: pronta l'offerta al Genk

Ostacolo Liverpool per il Napoli per arrivare a Sander Berge del Genk. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club inglese è infatti pronto a formulare un'offerta superiore ai 20 milioni di euro ai belgi, superando in questo modo quella partenopea. Difficile che De Laurentiis voglia rilanciare e per questo motivo difficilmente il Napoli potrà spuntarla.