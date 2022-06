Napoli su Bernardeschi: il club lo considera l'uomo giusto per sostituire Politano

Il Napoli è su Federico Bernardeschi. Ma l'ormai ex Juventus arriverà soltanto in caso di una partenza sugli esterni d'attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è su Federico Bernardeschi. Ma l'ormai ex Juventus arriverà soltanto in caso di una partenza sugli esterni d'attacco. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nei progetti del Napoli, invece, Bernardeschi è l’uomo giusto per sostituire Politano in caso di partenza".