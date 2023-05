Napoli su Beto, il centravanti: "Non ci penso, testa al campo"

L'attaccante dell'Udinese, Beto, è stato accostato al Napoli. Il centravanti ha parlato a Sky Sport

L'attaccante dell'Udinese, Beto, è stato accostato al Napoli. Il centravanti ha parlato a Sky Sport: "La mia è stata una stagione positiva anche se ho segnato meno. Futuro? Si parla di me, ma io non parlo di queste cose. C'è un contratto con l'Udinese, io penso solo a vincere le ultime partite. La mia testa non è al futuro, davvero. Non ci penso".