Napoli su Beto, ma l'Udinese continua a fare muro: prezzo già fissato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Udinese sta per chiudere una stagione ricca di alti e bassi. Ultimo turno in un big match contro la Juventus, per quanto la sfida abbia nulla da dire. I friulani non possono ambire a quota 50 punti, mentre la Vecchia Signora con tutta probabilità sarà messa fuori dalle coppe per un anno dalla UEFA. Potrebbe però essere l’ultima volta per alcuni giocatori e, in casa zebrette, Beto è uno di questi. Il portoghese ha ancora qualche difetto da limare, ma in caso di offerta giusta stavolta potrebbe partire veramente, anche perché c’è una clausola da 35 milioni di euro a contratto. L’attaccante domenica cercherà anche per eguagliare il record di gol dello scorso anno, dove chiuse a quota 11 centri. Arrivato dalla Portimonense per 7 milioni (i 3 di bonus non sono scattati) e con un 50% sulla futura rivendita per la sua ex squadra, il numero 9 rappresenterà comunque in futuro una plusvalenza importante per i friulani.

Senza l'offerta giusta può restare un altro anno

I Pozzo non vogliono scendere più di tanto da quota 35 milioni e il giocatore sembra esserne conscio. Vedremo quindi se la cessione si concretizzerà già questa estate o tra un anno, completando il ciclo triennale di maturazione che di solito l’Udinese fa fare ai suoi talenti. Qualcosa da migliorare ancora c’è, tanto che questa stagione ha giocato di più (ad oggi 32 gettoni contro i 28 dell’anno scorso) ma ha segnato un gol in meno (10 a 11). Senza che l’avversario gli conceda la profondità il ragazzo è parso ancora un po’ monocorde e leggibile, quindi un’altra annata in Friuli gli permetterebbe di sistemare alcune cose in tranquillità. Anche perché ad oggi l’offerta monstre non è arrivata, con Everton e Napoli che si sono fermati a quota 25 milioni. Vedremo se in estate un club romperà gli indugi, intanto la società bianconera si è cautelata con Brenner, brasiliano che arriverà dal Cincinnati.