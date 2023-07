Napoli su Beto, ma spuntano altre due squadre italiane: ha una clausola, la cifra

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese O Jogo, la Fiorentina sarebbe interessata a Beto dell'Udinese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese O Jogo, la Fiorentina sarebbe interessata a Beto dell'Udinese. Oltre ai viola sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, e da poco si è aggiunta anche la Juventus. Oltre questi tre club italiani, non è da sottovalutare la concorrenza delle squadre estere.

Il quotidiano scrive che sono in corso dei fitti colloqui tra l'entourage del giocatore e l'Udinese per capire quali siano realmente i club interessati. L'attaccante avrebbe una clausola rescissoria di 35 milioni di euro ma non è da escludere che l'entourage del calciatore provi a far abbassare le pretese ai friulani in modo da favorire la sua partenza.