Napoli su Boga, De Zerbi avvisa il Sassuolo: "Vuole giocare in Europa e può andar via"

Sono parole che fanno discutere e riflettere quelle rilasciate nella serata di ieri da Roberto De Zerbi. L'allenatore del Sassuolo al termine del match contro la Juventus s'è soffermato sul proseguo della sua avventura in neroverde. E ha annunciato che la mancata qualificazione all'Europa potrebbe far rima con la fine di un ciclo: "E' ciò che credo - ha detto a 'Sky' -. Abbiamo tanti giocatori di qualità, e se non raggiungi un risultato incredibile come l'Europa poi giocatori come Berardi, Locatelli e Boga ambiscono ad andare a giocare le coppe. Penso questo, ma non deve esserci paura di iniziare con un nuovo ciclo come abbiamo fatto tre anni fa".