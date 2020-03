Napoli su Boga, il fratello-agente rimanda: "Non è il momento di parlare di mercato"

Al Napoli piace, e non poco, Jeremie Boga, esterno d'attacco del Sassuolo che stuzzica il palato di Rino Gattuso. L'ex Chelsea (ma i Blues hanno ancora una 'recompra' per riportarlo a Londra) viene rappresentato da suo fratello, Daniel Boga, che è stato contattato da Radio Kiss Kiss Napoli e ha così risposto: "In questo momento, con mio fratello chiuso in casa, non è il momento di parlare di mercato".