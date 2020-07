Napoli su Boga, l'ad Sassuolo secco: "40 mln sono troppo pochi"

"40 milioni? Sono troppo pochi". Questa la risposta, secca, di Giovanni Carnevali a Sky Sport, amministratore delegato del Sassuolo, in risposta a una domanda su Jeremie Boga, esterno neroverde nel mirino del Napoli e di molti altri club. Chi vorrà bussare alla porta del club emiliano dovrà dunque offrirne di più, per provare a convincere la società a prendere in considerazione l'idea di cederlo.