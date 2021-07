Napoli su Boga, ma l'Atalanta è in pole: offerta ufficiale al Sassuolo, cifre e dettagli

L'Atalanta aumenta il pressing per Jeremie Boga. Secondo il portale francese Le10Sport, i nerazzurri avrebbero offerto 23 milioni di euro al Sassuolo per cedere il franco-ivoriano, ma i neroverdi non si muovono dalla richiesta di 30 milioni. Il giocatore potrebbe accettare anche un trasferimento in Francia - si legge - sul classe '97 del Sassuolo ci sono anche Napoli, Marsiglia, Lione, Nizza e Lille. Al momento soltanto gli orobici avrebbero avanzato la prima offerta ufficiale.