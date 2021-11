Napoli su Boga, ma per Dionisi vuole restare al Sassuolo: "Lo sta dimostrando, vedremo"

Nella sua intervista a Radio Rai, il tecnico del Sassuolo, Federico Dionisi, ha parlato anche del futuro di Jeremie Boga: "Abbiamo iniziato a parlarne ma a queste cose pensa la società. C'è un problema contratto ma io penso solo alle motivazioni che un calciatore può avere. Ad oggi sta dimostrando di voler rimanere ma non so come andrà, affronteremo questo argomento tra qualche settimane. Spero anche di recuperarlo, la volontà di tutti è quella di trattenere Jeremie".