Napoli su Bonaventura a zero, ma il Torino accelera: trattativa avviata con Raiola

Il Napoli aveva pensato a Jack Bonaventura per la prossima stagione ma il Torino sta per mettere la freccia. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club granata è in trattativa avanzata con Raiola per l'ingaggio a zero del centrocampista che presto si svincolerà dal Milan. La società azzurra rifletteva sull'opportunità ma senza mosse concrete, a differenza di Cairo che sta affondando il colpo per regalare il giocatore a Longo in vista della prossima stagione.