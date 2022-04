Napoli su Bremer, da Torino: "E' a fine corsa? Può salutare in estate con Belotti"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Belotti e Gleison Bremer, due dei migliori acquisti del Torino di Cairo potrebbero essere arrivati a fine corsa e salutare i granata in estate. Come riporta La Stampa, le ultime 9 giornate serviranno per schiarire loro le idee, ma Juric non li risparmierà e li utilizzerà fino all'ultima goccia. Il difensore è cresciuto molto, adesso vale 30-40 milioni di euro e diversi grandi club hanno già messo gli occhi su di lui, Inter su tutti, con un'intesa con la società di poter partire in caso di chiamata di un club che gioca la Champions League. Il Gallo invece dovrà decidere se rinnovare il suo contratto con il Torino o meno, ma il nome del Milan è sempre più valido.