Napoli su Broja, dall'Inghilterra: "Il Chelsea ci punterà e i tifosi non vogliono perderlo"

Armando Broja è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima estate qualora partisse Victor Osimhen. Il giovanissimo bomber albanese del Southampton è di proprietà del Chelsea e proprio dall'Inghilterra fanno sapere che i Blues possono pure pensare di venderlo ma con diritto di recompra dato che ci puntano avendo qualità. Gli stessi tifosi spingono per una sua permanenza al Chelsea dopo l'addio di un altro prodotto come Abraham.