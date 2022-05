Napoli su Broja, ma non manca la concorrenza: Arsenal, Dortmund e non solo

Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Armando Broja, punta in uscita dal Chelsea in estate.

Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Armando Broja, punta in uscita dal Chelsea in estate. Il mercato dei Blues è bloccato dalle sanzioni a Roman Abramovich ma in attesa che la società venga ceduta, non mancano rumors e voci, così come trattative in essere, per alcuni giocatori della rosa dei londinesi. Tra questi anche Broja: sul giocatore ci sono anche Arsenal, Borussia Dortmund ma soprattutto West Ham e il Southampton che vorrebbe provare a confermarlo. Lo scrive il Sun.