Napoli su Calhanoglu: l'agente ha chiesto 6mln al Milan e parla anche con la Juve

Hakan Calhanoglu potrebbe realmente lasciare il Milan perché l'accordo per il rinnovo è ancora distante. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Per proseguire l’avventura il club dovrebbe staccare un assegno da 6 milioni annui, cifra folle in tempi di pandemia e di fair play finanziario. Di certo l’agente sta bussando a più porte, da quella dell’Atletico Madrid alla più vicina della Juventus. La negoziazione per l’accordo prosegue, ma Maldini e Massara sono consapevoli che la strada per la fumata bianca è lunga e dagli esiti imprevedibili".