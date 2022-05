Napoli su Casale, ma ci pensa sempre Sarri: è un obiettivo della Lazio

Oltre al nome di Romagnoli, per il momento in stand by per motivi di costi legati all'ingaggio, resiste il nome di Casale

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport La Lazio si appresta a dover ricostruire la difesa dopo le probabile se non certe partenze a fine stagione di Luiz Felipe, già d'accordo con il Real Betis a parametro zero, e di Acerbi. Oltre al nome di Romagnoli, per il momento in stand by per motivi di costi legati all'ingaggio, resiste il nome di Casale che Sarri ha espressamente chiesto fin dallo scorso gennaio. Il Verona vuole 15 milioni, Tare punta ad ottenere uno sconto tramite alcune contropartite. Inoltre piace Gian Marco Ferrari, veterano del Sassuolo. Tra i più giovani occhi puntati sul messicano Vasquez del Genoa e su ventenne svizzero dello Zurigo Omeragic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.