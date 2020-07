Napoli su Castagne, ma la concorrenza aumenta: ci pensano due club inglesi

Uno dei giocatori in uscita al termine della stagione dell'Atalanta potrebbe essere Timothy Castagne. Sull'esterno, spiega le10sport, sono da registrare gli interessi concreti di PSG (avversario proprio della Dea in Champions League), Tottenham e Leicester, ma il giocatore - seguito anche dal Napoli - ha già fatto sapere di voler aspettare la fine della stagione per prendere un'eventuale decisione. L'entourage del giocatore, si legge, una volta finiti campionato e Champions vorrebbe discutere con i tecnici delle tre squadre, quindi Tuchel, Mourinho e Rodgers, prima dare la propria preferenza.