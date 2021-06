Napoli su D'Ambrosio, Marotta annuncia: "Ha quasi rinnovato con l'Inter"

Anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, non ha voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A in cui, di fatto, poco o nulla s'è deciso in merito al futuro del massimo campionato italiano. "D'Ambrosio ha rinnovato? Quasi", l'unica risposta di Marotta prima di andare via. Il terzino, che ha già lavorato con Spalletti, è stato accostato anche al Napoli.