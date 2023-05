Napoli su Danso? Il centrale austriaco chiude: "Non c'è motivo per andare via da Lens"

Si è fatto anche il nome di Danso del Lens tra i possibili sostituti del partente Kim. Ma il centrale austriaco chiude la porta a un trasferimento

Si è fatto anche il nome di Danso del Lens tra i possibili sostituti del partente Kim. Ma il centrale austriaco chiude la porta a un trasferimento: "Niente in questo momento mi spinge ad andar via. Sono in una squadra molto forte, mi sento bene qui, circondato dai miei compagni di squadra e dallo staff. Non c'è niente che mi dica di andarmene, non è un problema rimanere a Lens", le sue parole riportate dall'edizione online de Il Mattino.