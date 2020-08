Napoli su David Silva? Secca smentita: ma lo spagnolo non firma ancora per la Lazio

Giallo attorno al futuro di David Silva: il fantasista, anni 34, non ha ancora firmato con la Lazio nonostante l'accordo economico già raggiunto. Si era parlato di interesse del Napoli, notizia seccamente smentita, ma intanto il dubbio resta: perché non c'è l'ufficialità? Forse la Juve lavora nell'ombra o l'amico Xavi prova a convincerlo a trasferirsi in Qatar.