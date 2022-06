Napoli su Deulofeu, l’Udinese pensa al sostituto: pazza idea Ilicic

L'Udinese, secondo quanto rivelato da TuttoAtalanta.com, starebbe vagliando anche l'ipotesi Josip Ilicic, nel caso in cui dovessero perdere Deulofeu

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese, secondo quanto rivelato da TuttoAtalanta.com, starebbe vagliando anche l'ipotesi Josip Ilicic, nel caso in cui dovessero perdere Deulofeu, vicino al passaggio al Napoli. Ad oggi, l'ostacolo non indifferente per la politica friulana e del dg Pierpaolo Marino sarebbe l'ingaggio del calciatore, troppo alto per i parametri bianconeri.