Napoli su Dragusin, ma il Tottenham insiste: contatti fitti per l'accordo, le ultime

Uno dei nomi più caldi in questi primi giorni di mercato invernale è senza dubbio Radu Dragusin, una delle rivelazioni del Genoa. Sulle sue tracce ci sono da diverso tempo Tottenham e Napoli e Fabrizio Romano, esperto di mercato, dà un ulteriore aggiornamento oggi, in merito soprattutto agli Spurs:

"Il Tottenham continua a lavorare all'affare Radu Dragusin, intanto si stanno definendo gli ultimi dettagli per il prestito di Timo Werner. Per Werner è quasi fatta, mentre per Dragusin nel fine settimana proseguiranno i colloqui per provare a strutturare un accordo".