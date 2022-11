Napoli su due talenti del Fenerbahce, ma non per gennaio: Giuntoli non ha ancora deciso

GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A LA JUVE SI DIFENDE CON UNA NOTA: "SANZIONI SPORTIVE INFONDATE, CONVINTI DI AVER OPERATO CORRETTAMENTE!" In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa - nel pieno rispetto della magistratura e degli organismi regolatori del mercato, e pur ribadendo la massima fiducia nelle autorità giudicanti - JFC precisa quanto segue. A seguito dell’avvio del... In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa - nel pieno rispetto della magistratura e degli organismi regolatori del mercato, e pur ribadendo la massima fiducia nelle autorità giudicanti - JFC precisa quanto segue. A seguito dell’avvio del...