Napoli su Emerson Palmieri, ma l'Inter può averlo come contropartita: il Chelsea tratta Hakimi

Il Napoli ha in Emerson Palmieri la prima scelta per la fascia sinistra, ma deve concorrere con l'Inter per il terzino della Nazionale. E, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Chelsea potrebbe giocarsi questa carta per convincere il club nerazzurro a cedere Achraf Hakimi. Gli inglesi devono fronteggiare la concorrenza del PSG e, per questo, avere un giocatore come Emerson da poter inserire come contropartita è sicuramente un punto a proprio favore.