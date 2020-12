Napoli su Emerson Palmieri, Marolda: "Gioca poco col Chelsea, ha bisogno di rilanciarsi"

NAPOLI CITTA' MAREGGIATA DA BRIVIDI SUL LUNGOMARE: CHIUSA VIA PARTENOPE, RISTORANTI DEVASTATI Immagini da brividi quelle che arrivano dal lungomare di Napoli, dove una violenta mareggiata ha devastato via Partenope. Immagini da brividi quelle che arrivano dal lungomare di Napoli, dove una violenta mareggiata ha devastato via Partenope.