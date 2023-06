Napoli su Frattesi: "Ho detto al mio agente di chiamarmi solo per cose importanti"

Parla Davide Frattesi nel secondo giorno di raduno a Coverciano dell'Italia guidata dal ct Roberto Mancini

Parla Davide Frattesi nel secondo giorno di raduno a Coverciano dell'Italia guidata dal ct Roberto Mancini. Il giocatore del Sassuolo piace tanto al Napoli: "E' sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi, vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti".