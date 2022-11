Napoli su Frattesi, ma la Roma non lo molla: possibile assalto con inserimento di 3 baby

La Roma non molla Davide Frattesi, giocatore seguito in Italia anche dal Napoli.

TuttoNapoli.net

La Roma non molla Davide Frattesi, giocatore seguito in Italia anche dal Napoli. I giallorossi sono tornati su un loro vecchio obiettivo di mercato inseguito la scorsa estate. Il centrocampista del Sassuolo è nella lista della spesa di José Mourinho e non è escluso che a gennaio possa arrivare una nuova offensiva, Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club della Capitale potrebbe offrire ai neroverdi uno fra Volpato, Bove e Tahirovic.