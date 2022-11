Napoli su Guler? Il Fenerbahce deve prima farlo tutto suo: oggi è controllato anche da un altro club

Il Fenerbahçe pagherebbe gli stipendi di entrambi i calciatori, che ora però dovranno accettare di giocare in una squadra penultima nella seconda divisione.

Mauricio Lemos, ex difensore del Sassuolo, potrebbe finire in seconda serie turca a lottare per la salvezza. Ali Koç, presidente del Fenerbahçe, ha infatti un piano per acquisire interamente i diritti del centrocampista offensivo Arda Güler, 17enne talento controllato anche dal Gençlerbirligi; il numero uno del club di Istanbul ha proposto i prestiti proprio di Lemos e di Bruma, entrambi non registrati per aver raggiunto e superato il limite di stranieri in rosa. Il Fenerbahçe, riporta FotoSpor, pagherebbe gli stipendi di entrambi i calciatori, che ora però dovranno accettare di giocare in una squadra penultima nella seconda divisione.