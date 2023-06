Napoli su Guler, ora c'è una pretendente in meno: l'Ajax si tira fuori per ingaggio e commissioni

Sei gol e sette assist in 35 partite stagionali. Tutto questo a 18 anni compiuti a febbraio: Arda Guler è la nuova stella del calcio turco

Sei gol e sette assist in 35 partite stagionali. Tutto questo a 18 anni compiuti a febbraio: Arda Guler è la nuova stella del calcio turco, sicuramente il talento più splendente, e tanti club si sono già mossi per strapparlo al Fenerbahce. Il Paris Saint-Germain sembrava aver trovato un accordo qualche mese fa, poi sono entrati in scena Liverpool e Ajax; come riporta Fanatik, le trattative si sarebbero però arenate a causa delle richieste giudicate eccessive da parte del padre e agente del giocatore. Su Guler c'è anche il Napoli.