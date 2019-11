Napoli su Haaland, ma il padre frena: "E' costruito per andare in Premier "

Alf-Inge Haaland è stato difensore di tutto rispetto. Ha collezionato oltre 30 presenze con la maglia della Norvegia e in Premier League ha vestito, tra le altre, le maglie del Leeds United e del Manchester City. Adesso, questo ex difensore classe '72 è però soprattutto il padre di uno dei nuovi enfant-prodige del calcio mondiale: Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Red Bull Salisburgo. Ventitré reti nelle prime 17 gare ufficiali, Haaland è l'attuale capocannoniere della Champions League con sette gol ed è uno dei giocatori più ambiti del panorama internazionale. In Italia ci pensa il Napoli, ma soprattutto la Juventus. Ma Haaland sul suo futuro ha altre idee: "A un certo punto vorrebbe andare in Premier League, ma quando ciò accadrà non lo so - ha detto Alf-Inge Haaland a 'Talksport' -. E' costruito per andare in Premier League, ma se ciò accadrà tra poco o in una fase successiva non è dato sapersi. In questo momento è a Salisburgo, un club fantastico che gioca la Champions League. Quindi non ha fretta".