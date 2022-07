Napoli su Hincapié, dal Bayer: "Ha un lungo contratto e resta qui"

Simon Rolfes, amministratore dell'area sportiva del Bayer Leverkusen, ha parlato della situazione relativa al proprio difensore Piero Hincapié

Simon Rolfes, amministratore dell'area sportiva del Bayer Leverkusen, ha parlato della situazione relativa al proprio difensore Piero Hincapié: "So che molti club sono interessati a lui, ma ha un contratto a lungo termine con noi" ha dichiarato al Kicker. L'ecuadoriano, 20 anni, è seguito da Napoli e Milan, ma anche dal Tottenham. Arrivato al Leverkusen la scorsa estate, Hincapié ha raccolto 27 presenze in Bundesliga. Il suo contratto è in scadenza nel 2026.