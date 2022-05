Napoli su Hincapie? L'indizio dal Bayer Leverkusen: si è cautelato con un altro difensore

​​​​​​​Su Piero Hincapie del Bayer Leverkusen ci sono squadre importanti, tra cui Roma e Napoli e le Aspirine pensano anche a De Winter per l'estate

Le ultime giornate di questa stagione saranno importanti per il futuro di molti giocatori in casa Juventus, tra cui Koni de Winter. Il talento belga ha già esordito in Champions League ma il minutaggio in prima squadra con Massimiliano Allegri non è stato ampio e per questo i test finali di quest'annata saranno importanti anche in chiave futura. De Winter è felice della sua avventura italiana (adesso è impegnato con l'Under 23 nella rincorsa al sogno promozione in B) ma è chiaro che le sirene per lui non manchino anche da prime divisioni in giro per l'Europa. Dall'Inghilterra, per esempio, ma anche in Germania.

Sirene dalla Bundes

Su Piero Hincapie del Bayer Leverkusen ci sono squadre importanti, tra cui Roma e Napoli e le Aspirine pensano anche a De Winter per l'estate. Come il Bochum, per esempio, che dovrebbe far partire Armel Bella-Kotchap con una cessione da record per il club. Non mancano gli estimatori per De Winter e a fine stagione il giocatore e la Juventus decideranno insieme che cosa fare. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com