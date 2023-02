Napoli su Hojlund, ma c'è già la fila: ci pensano Real Madrid e Arsenal

Le prestazioni di Rasmus Hojlund con la maglia dell’Atalanta non stanno passando inosservate

Le prestazioni di Rasmus Hojlund con la maglia dell’Atalanta non stanno passando inosservate tanto che all’Olimpico nella sfida fra i lombardi e la Lazio erano presenti in tribuna gli osservatori del Real Madrid. Il classe 2003, pagato 17 milioni più bonus allo Sturm Graz, piace infatti molto al presidente spagnolo Florentino Perez che lo vede come vice Benzema capace di poter raccogliere l’eredità del Pallone d’Oro. Sul danese però c’è anche l’Arsenal che lo sta monitorando con attenzione pronta ad andare all’assalto, al pari dei Blancos, in estate. Lo riporta La Repubblica.