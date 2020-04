Napoli su Immobile, l'agente: "Chi lo vuole parli con Lotito. In passato..."

Napoli su Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è il grande obiettivo per la prossima stagione. Ne ha parlato uno dei suoi agenti, Marco Sommella, ai microfoni di Tuttomercatoweb: "In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente anche a quella di Ciro”.