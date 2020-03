Napoli su Immobile, ma la concorrenza aumenta: ci pensa il Liverpool

Il Napoli rischia di perdere Arek Milik per la prossima stagione e per molti avrebbe individuato in Ciro Immobile della Lazio l'attaccante ideale per la sua sostituzione. Ma non sarà facile strappare il bomber campano ai biancocelesti e soprattutto bisognerà fare i conti con la concorrenza. Dall'Inghilterra, infatti, fanno sapere che anche il Liverpool sta cercando un goleador e pensa proprio ad Immobile.