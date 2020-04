Napoli su Immobile, ma la Lazio prova a blindarlo: pronti rinnovo e adeguamento

"Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Lazio". Lo ha ribadito più volte Ciro Immobile, leader della squadra seconda in classifica pronta a ripartire per dare la caccia alla Juventus capolista. Se e quando ci sarà modo, ancora non si sa, ciò che è invece certo è che la società biancoceleste vuole blindare ancora una volta il proprio attaccante. Arrivato nell'estate 2016, su esplicita richiesta di Simone Inzaghi, Immobile ha collezionato 116 gol in 167 partite. Un bottino ricco, riconosciutogli anche dal presidente Lotito, con cui ha già messo nero su bianco due rinnovi. Il contratto attuale, da 3,5 milioni più bonus, scade nel 2023: una lontana scadenza che in estate dovrebbe essere prolungata ancora di uno o due anni.

SCELTA DI VITA - Più che a livello economico (arriverebbe a percepire circa un milione in più), sarebbe una scelta di vita. Perché ha appena compiuto 30 anni e legarsi ancora di più alla Lazio sarebbe una risposta chiara a tutte le voci di mercato, che inevitabilmente lo vedono protagonista. Everton, Napoli e Liverpool sono le ultime squadre che gli sono state accostate. "È prematuro parlarne ora. Ma che ci possano essere degli interessamenti come già ci sono stati da Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale", ha spiegato il suo agente Alessandro Moggi, che di telefonate ne riceverà tante. Ma la più importante rimarrà quella che arriverà da Formello. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.