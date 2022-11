Napoli su Joao Pedro e Sarr del Watford? Il ds: "Con Giuntoli parlo spesso, ma c'è già la Premier"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford: "Conosco Giuntoli da una vita, ci sentiamo spesso. Meriterebbe il premio di Direttore Sportivo dell'anno, senza dubbi. È un ragazzo che si è dato sempre da fare, ha sempre avuto il pensiero fisso di portare in alto il Napoli. L'area scouting del club quest'anno è stata davvero fondamentale nello scovare calciatori come Kim e Kvaratskhelia, ma i viaggi in giro per l'Europa. Il Napoli ad oggi la squadra più inglese della Serie A, difendendosi con il pallone fra i piedi. Ha molti punti in comune con il City sotto questo punto di vista. In questo momento c'è un mix nella formazione di Spalletti davvero particolare. La rinascita di Meret? Sono davvero contentissimo, all'Udinese ai tempi ce lo aspettavamo come titolare della Nazionale e finalmente ci è arrivato. Non sono meravigliato dal suo exploit, mostra queste qualità da quando ha 14 anni. Tutti dettagli e peculiarità che appartengono ad un portiere di assoluto livello, lui e Donnarumma sono sullo stesso livello senza voler far paragoni. Joao Pedro, Sarr e una chiacchierata con Giuntoli? Con Cristiano parlo spesso di tanti argomenti, non solo di calcio. Sono due calciatori di altissimo livello che hanno l'interesse della Premier su di sé".