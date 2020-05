Napoli su Jovic, ma la concorrenza aumenta: ci pensa anche l'Inter

Luka Jovic è l'ultima idea in casa Inter per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L'attaccante serbo che potrebbe lasciare il Real Madrid e che è già finito nel mirino di Napoli e Milan, potrebbe essere perfetto per prendere il posto di Sanchez che tornerà al Manchester United. L'idea è quella di lavorare sul prestito con diritto di riscatto e con ingaggio pagato insieme ai Blancos, visto che il giocatore guadagna già 10 milioni a stagione. I Blancos potrebbero proporre un'operazione "alla Morata" con un diritto di riacquisto che dopo il riscatto potrebbe permettergli di riportarlo in Spagna in caso di esplosione in nerazzurro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.