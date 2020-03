Napoli su Jovic, ma la concorrenza aumenta: ci pensano anche due club inglesi

Tra i nomi sondati dal Napoli per l'attacco qualora partisse Arek Milik c'è anche quello di Luka Jovic, punta del Real Madrid che vorrebbe rilanciarsi altrove dopo una stagione difficile in Liga. Secondo quanto riportato da Don Balon, il centravanti serbo sarebbe finito anche nel mirino di due club inglesi come Chelsea e Tottenham. Dunque concorrenza serrata per il Napoli che comunque continuerà a monitorarlo in attesa dell'affondo decisivo.