Napoli su Koopmeiners? L'Atalanta alza il muro: è incedibile

Dall'Inghilterra rimbalzano di un ritorno di fiamma del Liverpool per Teun Koopmeiners, centrocampista di proprietà dell'Atalanta, accostato recentemente anche al Napoli. I nerazzurri però non hanno intenzione di cedere il calciatore durante il mercato di gennaio, probabilmente a meno di offerte impossibili da rifiutare che al momento non sono in procinto di arrivare nel prossimo futuro. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.