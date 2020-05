Napoli su Kumbulla, ds Verona frena: "Costa più di 25mln ma non è detto lo cederemo"

Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, affrontando vari temi, dal mercato alla ripartenza del campionato, parlando anche di Kumbulla che piace al Napoli: "E' un ragazzo forte. Pensiamo che costi più di 25 milioni di euro. Ha giocato un campionato strepitoso e ha dimostrato di essere un calciatore attenzionato dai top club europei. Avrà tante richieste, come già oggi accade. Ma è presto per parlare di cifre. Noi facciamo una valutazione esclusivamente tecnica del giocatore. Non è detto che vada via, c'è ancora tanto tempo. Per noi è bello che lui venga dal settore giovanile, questo è merito della gestione Setti, presidente che ha sempre creduto nel settore giovanile".