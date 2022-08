Napoli su Nandez, anche il Boca Juniors guarda interessato: il motivo

Anche in Argentina è arrivata notizia dell'interessamento del Napoli nei confronti di Nahitan Nandez.

© foto di Luca Di Leonardo

Anche in Argentina è arrivata notizia dell'interessamento del Napoli nei confronti di Nahitan Nandez. Come riporta Tyc Sports però, anche il Boca Junrios pare seguire con attenzione i possibili movimenti del centrocampista. Infatti, in caso di vendita, il club argentino dovrebbe ottenere poi il 10% dei profitti, come da accordi precedentemente stabiliti tra le società in sede di trattative.