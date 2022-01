Napoli su Nandez? Dg Cagliari non lo molla: "Non ci sono cessioni pianificate"

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima della sfida conro la Fiorentina: "Questo momento è complicato ma è uguale per tutti. Fortunatamente sono stati creati protocolli per disciplinare questi casi. Le partita vanno preparate al meglio con i giocatori a disposizione".

Baselli e il possibile addio di Nandez? "Baselli è una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato". Astori? "È sempre una partita speciale. Davide è sempre con noi. Ognuno lo vive nel suo intimo. Ci stringiamo sempre intorno alla sua famiglia e anche oggi lo ricorderemo".