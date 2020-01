Napoli su Nandez, ma irrompe il West Ham: offerta da 43mln e il Cagliari ci pensa

Gli ultimi rumors di mercato vogliono il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez essere finito in orbita Napoli. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato con un messaggio su Twitter che per l'uruguagio Il West Ham ha presentato una mega offerta: 8 milioni per il prestito e 35 milioni con obbligo in caso di salvezza. Trattativa calda con il Cagliari che riflette sulla proposta degli inglese.

